Skriver bok om sorg

Nå skriver John Sylte bok om sine erfaringer. I januar sa han takk for seg som sokneprest for Voll og Vågstranda og er nå tilsatt i en tilsvarende stilling for Vestnes og Fiksdal.

Parallelt med prestegjerningen har han altså skrevet et bokmanus om en av de vanskeligste arbeidsoppgavene en prest har: å fortelle mennesker at en av deres nære har gått bort, og om sjelesørgerarbeidet i den påfølgende prosessen.

Fiksjonsfortelling

– Jeg har valgt å skrive en fiksjonsfortelling om en ung gutt, Morten, som opplever at faren dør. Men i boka blander jeg også litt sjangre, og hvert kapittel avsluttes med konkrete råd til de som får en sorgreaksjon og til folk som står rundt dem.

– Mange erfarer dessverre et slags vakuum etter at begravelsen er gjennomført. Fra dødsfallet og fram til begravelsen er det som regel mye som skjer og travle dager, og så stilner det av etter begravelsen. Men det er kanskje først da tankene kommer, og mange opplever at de blir alene om gå gjennom den vanskelig og tidkrevende prosess.

– Er døden fortsatt et tabutema for mange?

– Ja, det kan du godt si. Mange vet ikke hva de skal si når de møter etterlatte og viker unna, kanskje er de redde for å vekke følelser, noen opplever at folk snur på gata for å unngå samtaler om det som har skjedd.

– Hva er ditt råd til hvordan vi skal omgås mennesker som befinner seg i en sorgprosess?

– Min erfaring er at det ofte er best å la etterlatte lede an og avgjøre hva man kan prate om. Ta kontakt og vis at du bryr deg, ikke vær engstelig for hva du skal si.

«Overload»

Arbeidstittelen på manuset er «Overload». Om det blir tittelen på boka når den kommer i handelen utpå vårparten er ikke avgjort.

– Tittelen henspiller på den sjokkfasen som kan inntre etter et dødsfall. For mange oppleves det rett og slett som at hjernen blir overbelastet. Mitt håp er at det jeg skriver skal være til hjelp for folk som opplever tung sorg etter å ha mistet noen de var glad i, sier sokneprest og forfatter John Sylte.