– En soloppgangsnæring

– Da jeg tok over gården fra faren min 1. januar 2015, var det enten å legge ned eller å satse. Jeg valgte det siste, smiler Oddbjørn Engen blant ammekuer og kalver inne i fjøset sitt i Innfjorden.

Fagsamling

Vi møtte han første gang på fagsamling for storfeprodusenter på Grand hotell i helgen, der han og flere andre lokale storfeprodusenter var samlet for å få inspirasjon og veiledning av arrangøren Nortura. Oddbjørn Engen er en av dem som har satset stort, ifølge arrangøren, med opp imot 80 dyr totalt.

– Stort og stort. Jeg vil ikke si det, men så stort som det må være for å kunne leve av å være heltidsbonde, sier han.

Bygd opp

Gården ble opprinnelig kjøpt av hans bestefar på 50-tallet og faren dyrket den opp til det den er i dag. Gården består av to gårder, der hans foreldre har pusset opp kårboligen på den andre gården på Berild. Der har Oddbjørn utmark han kan bruke til beite.

– Men hva har du gjort siden du tok over?

– Jeg har renovert det gamle fjøset til ungdyrfjøs og bygd på et løsdriftsfjøs som det heter, der ammeku og kalv tilbringer den første tiden sammen. Etter sommerbeitet deler vi kalv og mor og de kommer da inn på ungdyrfjøset, forteller Oddbjørn.

Han ser veldig positivt på fremtiden og påpeker at han ikke hadde klart det uten investeringsstøtte fra Innovasjon Norge.

Investeringsstøtte

– Jeg fikk 1 million i investeringsstøtte som dekket 20 prosent av mine kostnader. Innovasjon Norge gjør en veldig god jobb. Jeg vil også rose den nye regjeringen som har lagt bedre tilrette for oss som vil satse, sier Oddbjørn

Han vil også skryte av det prosjektet Nortura har gått i gang med som skal gi økt kjøttproduksjon, «Økt produksjon av sau- og storfekjøtt i Møre og Romsdal».

- Jeg har fått mye hjelp der. Det har jeg også fått på landbrukskontoret i kommunen, sier Oddbjørn fornøyd.

– Er det ingen utfordringer?

– Tja, økonomisk er det ikke mer enn hva man må ha for å klare seg, på en måte. Men er jeg optimist og alt er lagt til rett for å få et godt resultat, mener han.

Positivt miljø

– Så du vil oppfordre andre til å gjøre det samme?

– Ja, så absolutt. Det er et godt, ungt og positivt miljø her i Rauma nå. Og det er spesielt lett å skape noe her i Innfjorden- med så gode naboer. Også Rauma Energi har hjulpet godt til med både nytt strøminntak og fiber.

Kulturlandskap

En ting til Oddbjørn vil få frem.

– Rauma er jo en turistkommune og ved at flere satser på ammeku, som har lang beitetid ute, jo bedre vil kulturlandskapet bli holdt nede. Det har vi sett at folk ser viktigheten av etter hvert i vår kommune. Rauma er en kommune som har muligheten til å produsere mere kjøtt. Det er et stort potensial her, avslutter Oddbjørn Engen.