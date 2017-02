Rådmann Oddbjørn Vassli forteller at regnskapsresultatet for Rauma kommune i 2016 er så godt som klart, og at det er godt nok til å få kommunen ut av Robek-lista i vår.

- Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 12,5 mill. kroner og et netto driftsresultat på 21 mill. kroner som er en forbedring på vel 29 mill. kroner i forhold til 2015. Det betyr at Rauma kan kvittere ut alle de akkumulerte underskuddene fra 2013, 2014 og 2015 på til sammen 12,8 mill., og avsette 5 mill. kroner til disposisjonsfondet, forklarer rådmann Oddbjørn Vassli i en pressemelding.

Han forteller at viktigste grunnen til det positive resultatet er at hele kommunesektoren har hatt økt skatteinngang eller skatteutjevning i 2016.

- På samme tid har Rauma i 2016 overskudd i selve driften, ved at vedtatte omstillingstiltak og god budsjettkontroll er gjennomført og har gitt ønska effekt, sier han.

Mange har bidratt

Rauma ble meldt inn i ROBEK i 2015 på grunn av manglende inndekning av et mindre underskudd i 2013 og et tilsvarende mindre underskudd i 2014. I 2015 ble underskuddet hele 10,4 mill. kroner. 2016-budsjettet la opp til at underskuddene for 2013 og 2014 skulle inndekkes i 2016-regnskapet. Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i desember at 2015-underskuddet skulle fordeles over to år - 2017 og 2018.

- Men nå kan altså Rauma kvittere ut de gamle underskuddene allerede i 2016-regnskapet og Rauma er ute av ROBEK i løpet av våren. Mange har bidratt til det gode resultatet. Politikerne har gjort nødvendige omstillingsvedtak, lederne har gjennomført nedbemanninger sammen med hovedtillitsvalgte og det har vært streng budsjettkontroll gjennom året hvor blant annet stillingsstopp har vært tatt i bruk for å komme i mål. Og ikke minst har mange ansatte strekt seg langt for å holde tjenestene oppe til tross for reduksjoner i bemanning og andre innstrammingstiltak. I tillegg må vi innrømme at vi har hatt litt stang inn i 2016 i forhold til ekstraordinære kostnader, kanskje i motsetning til 2015, sier rådmannen.

Han mener de har lært tre ting av besøket på den lite populære lista.

- Det første er at når budsjettene blir trange så går det sjelden over av seg sjøl. Det må iverksettes tiltak raskt og før det blir så vanskelig at en trenger å bli «passa på» av Fylkesmannen. Det andre er at en kommune ikke kan bruke hver eneste inntektskrone til ønska tiltak i hvert eneste budsjettår. Kommuner må i likhet med bedrifter gå med overskudd hvert år for å sikre økonomisk handlefrihet. Det tredje er at dette overskuddet må settes på bok for å møte uforutsette variasjoner i utgifter og inntekter som alltid vil komme.

Fortsatt streng styring

Men rådmannen vil fortsette å være streng, selv om 2016 gikk i pluss.

- Det viktigste for Rauma nå er å fortsette en streng budsjettstyring som gjør at en sikrer positive driftsresultater i årene som kommer, samtidig som vi klarer å bygge opp et disposisjonsfond på minimum 30 mill. kroner, for å møte uforutsette endringer i inntekter eller utgifter, sier han.

Han presiserer at det også må jobbes med å holde driftskostnadene nede.

- Samtidig må vi fortsette å gjøre kloke investeringer i moderne infrastruktur for tjenesteytinga og investere i system og kompetanse for kontinuerlige forbedringer av tjenesteproduksjonen - samt fortsette den aktive samfunnsutviklingen. Kommunestyrets allerede vedtatte prioriteringer, omstillingstiltak og reduksjoner i 2017-budsjettet gir riktig retning i så måte, sier rådmannen.