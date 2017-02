Utrolige seertall for "Farmen Kjendis"

Farmen Kjendis har hatt et snitt på 948.000 seere.

Søndag kveld leder Gaute Grøtta Grav finalen i årets utgave av Farmen Kjendis. Det er igjen ventet nye høge seertall. Og Gaute gleder seg over oppslutningen han er programleder for:

- Det er klart det er tilfredstillende å ha levert den programserien flest folk har sett på TV 2 noensinne. For min egen del var jeg svært fornøyd med resultatet etter innspillingen, så jeg hadde forventninger om at Farmen Kjendis skulle bli populær - men at vi skulle slå alle rekorder var likevel overraskende. Særlig med tanke på at mange snakker om den ordinære tv-seeingens død, så skulle det vel strengt tatt ikke være mulig med slike seertall, sier Gaute til Åndalsnes Avis.

- Hva betyr slike seertall for deg og de andre som lager Farmen?

- For oss som lager Farmen betyr det at vi har jobb minst et år til. Så enkel er tv-bransjen. Men det er også en seier for norskprodusert innhold, og det at vi har lykkes så godt med både Farmen vanlig versjon, og nå kjendisversjonen, gjør at forhåpentligvis flere kanaler tør å satse mer på programmer laget her til lands.

- Hvilke planer har du i TV2 framover?

- Å lage én sesong Farmen i året er mye jobb. Å lage TO er fryktelig mye jobb, og ikke minst måneder vekke fra familien fra mai til november. Men jeg blir ved min lest, og er motivert for et nytt år med både vanlig og kjendisversjon av Farmen, sier Gaute Grøtta Grav.

Også programdirektør Jarle Nakken i TV2 er fornøyd:

– Det er nesten litt uvirkelig å få oppleve en slik seersuksess i 2017. Dette er ikke bare en seier for TV 2 og for produksjonsselskapet Strix, men det er en seier for norskprodusert innhold, sier Nakken i en pressemelding.