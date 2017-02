Lokale bønder fikk skryt

– Det er en veldig positiv utvikling i Rauma år det gjelder storfeproduksjon, og mange av dem som satser stort, er av den yngre garde, sier Dag Kristian Starheim i Nortura.

Etter ønske fra det lokale landbruket, hadde de fått samlet fagekspertise på området til en todagers samling med masse råd og veiledning for storfeprodusenter.

Starheim som bruker mye av sin tid til rådgivning rundt omkring på Møre, mener Rauma ligger langt framme når det gjelder storfeproduksjon.

– Det er flere hundre mordyr lokalt og det er mye i en så liten kommune. Rauma er en god base for storfeproduksjon og vi ser på slike samlinger at de er veldig mottakelig for råd og innspill fra andre. Det er viktig, påpeker han.

Det er også noe de lokale storfeprodusentene selv kan bekrefte.

– Dette er helt topp og veldig verdifullt for oss. Det å få faglig påfyll gir inspirasjon, sier Roe Setnes som var en av dem.

Oddbjørn Engen i Innfjorden er en av dem som har satset stort og har akkurat bygget ferdig et fjøs der han for tiden har 40 kalver og totalt vel 80 - 90 dyr når kalvingen er over.

– Jeg driver og bygger opp besetninga nå og målet er 50 kalvinger neste år, sier 37-åringen.

Vi kommer tilbake med en større reportasje fra hans bruk i papiravisa på tirsdag.