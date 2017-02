Viktig pluss for RaumaRock

For fjerde året på rad kan RaumaRock vise til plussresultat i regnskapet: I 2016 ser overskuddet ut til å bli på 200.000 kroner. Det er det beste resultatet på mange år og gjør at arrangørene av festivalen kan ha litt mer senka skuldre når de nå for fullt forbereder 2017-utgaven.

RaumaRock er av stor betydning for både Åndalsnes, Rauma og Romsdal. Festivalen første helga i august er en av de store i fylket og dugnadsgjengen har gjennom mange års utrettelig arbeid opparbeidet en høg status i rockemiljøet i Norge. Musikerne som kommer hit trives; det er åpenbart gjevt å komme til Åndalsnes og spille på RaumaRock. Og også blant det rockeinteresserte publikum har festivalen fått en bunnsolid posisjon.

Styreleder Sigurd Brevik har all grunn til å være stolt over det de har fått til i 2016. – Det er den samme gjengen som har drevet på i mange-mange år. Vi begynner å bli flinke. Det er frivillige som dukker opp år etter år, er sjølgående og vet oppgavene, bretter opp ermene og står på, sa Brevik til Åndalsnes Avis nylig.

Vi mener festivalen, med styret og daglig leder i spissen, også skal ha ros for å ha ført RaumaRock i riktig retning. De klarer å balansere mellom å ivareta sjela i festivalen, som er rock, med et kommersielt innhold. Uten å booke en god porsjon musikere, som ikke nødvendigvis leverer i sjangeren rock, er det slik vi ser det umulig å kunne overleve for RaumaRock. Rock alene er ikke nok for RaumaRock. Men det man alltid kan diskutere, er hvor mye en skal «vanne ut» rockebegrepet.

Når RaumaRock nå kan levere et godt overskudd fra 2016-regnskapet, er det et viktig signal utad: Festivalen er i trygge hender. Det er en god melding til publikum, musikere, sponsorer og kreditorer – og til hele Rauma-samfunnet. Den kanskje viktigste festivalen står enda stødigere enn før.