Funnet død i fjellet

Politibetjent Per-Tore Storbråten bekrefter at personen de fant livløs i fjellet, er død. Politiet twitret cirka klokka 14.19 at de hadde funnet en livløs person i søksområdet, og at personen lå vanskelig til. De antar at det er den savnede 23-åringen som er funnet.

En 23 år gammel spansk ble meldt savnet i 22-tida torsdag kveld.

Ifølge Storbråten fikk de etter helikoptersøk indikasjoner om at det lå noe skjult i ei sprekke. Det var ikke klart at dette var et menneske før klatrere fra Romsdal Fjellredningsgruppe tok seg fram til stedet.

- Klatrere skal nå klargjøre den forulykkede på båre, før frakt ned med helikopter, sier han.

Personen ble funnet om lag én tredel oppe i fjellsida, der Prestfonna er på sitt smaleste.

1000 meters snørenne Prestfonna opp østsida av Setnesfjellet er 1000 meter lang og byr på middels vanskelig snø- og isklatring.

I tillegg til politi har mannskap fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp og flere helikopter deltatt i redningsaksjonen.