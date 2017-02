Elbilar må betale på ferjer frå 1. mars

Vedtaket onsdag betyr at elbilar på ferjestrekninga Sølsnes-Åfarnes blir råka av takstendringa.

– Møre og Romsdal fylkeskommune har takstmynde for fylkesvegferjene, og fylkeskommunen meiner at tida no er inne for at også elbilar skal betale for den plassen dei tar opp på ferjedekket, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

Tek opp like stor plass

– Elbilane er i dag, med få unntak, like store og tek opp like stor plass på ferjedekket som andre personbilar i takstlengde «inntil 6 meter». I påvente av at Riksregulativet for ferjetakstar skal bli endra, vel vi i denne omgang å oppheve takstfritaket, seier samferdselssjef Arild Fuglseth i pressemeldinga.

Møre og Romsdal blir det tredje fylket som innfører full takst for elbilar. Vedtaket blei fatta i samferdselsutvalet onsdag.