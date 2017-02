Har sendt friskole-søknad

Knut Peder Voldset er styreleder i Måndalen Friskule SA, som nå i januar har søkt Utdanningsdirektoratet om å få godkjennelse av privat ungdomsskole.

– Hvilken profil skal skolen ha?

– Styret i friskolen ønsker ikke å gi nærmere detaljer om søknaden før den blir behandlet.

– Hvorfor ikke?

– Vi ser at det er en debatt om skolene i avisa, og søknaden ble innsendt uavhengig av den debatten. For oss handler det om at vi må ha en lengre horisont enn neste avisoppslag, neste kommunestyremøte eller neste budsjettbehandling. Vi ønsker forutsigbarhet, som alle andre. Vi ser dette som en mulighet for et stabilt og godt skolemiljø, svarer Voldset.

– Vågstranda fikk avslag, og kommunen uttalte seg negativt til deres søknad. Har dere forhåpninger om å få den godkjent?

– Ja, helt klart. Men det kan nok hende vi må søke flere ganger.

Ifølge Voldset er initiativtakerne til friskolesøknaden fra Måndalen, men de har også fått støtte fra de andre bygdene.

– Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i fjor vår?

– Ja, og resultatet var et kraftig signal om at man ønsker å etablere egen ungdomsskole om den kommunale blir lagt ned.

– Har dere like mye støtte nå som ungdomsskolene ble bevart?

– De politiske vedtakene endrer seg så raskt at forutsetningene i alle fall er de samme. Vi har hatt årsmøte og gjennomfører søknadsprosessen ut ifra andelseierne sitt ønske, svarer Voldset og legger til at skolen er tenkt som et tilbud som er åpent.

– Hva tenker du om avslaget til Vågstranda?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det utover at vi har hatt en tett og god dialog med initiativtakerne der.

– Kan politikerne gjøre noe for å betrygge dere?

– Jeg har ikke noen kommentar utover det som har skjedd i skolesaka til nå. Søknaden er en konsekvens av politikken som har blitt før de siste åra.

– Hva skulle vært gjort annerledes?

– Det kan du spørre politikeren om. For oss som bor her er det viktig med en lang tidshorisont. Skole og barnehage er viktig, svarer han.

Måndalen Friskule SA vil i likhet med de andre 36 søkerne få svar innen 1. februar 2018.