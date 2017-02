Urpu Hapuoja fikk penger fra hoppID

Det spirer og gror i det lokale næringslivet. Faktisk var det 75 personer som startet sitt eget firma i Rauma fra oktober 2015 og fram til oktober 2016.

Mange av dem fikk tilskudd gjennom lavterskelordningen HoppID for å komme i gang med etableringen, eller til å utvikle nye forretningsideer.

I Rauma er det Nordveggen AS, som på vegne av Rauma kommune har oppdraget med å ta imot søkere og hjelpe dem med å få utbetalt tilskudd.

Nå ønsker Nordveggen og kommunen sammen å promotere ordningen for å få enda flere etableringsideer opp i lyset.

– Nordveggen skal være en dør inn i systemet for etablerere som trenger hjelp til å komme i gang. Mange opplever at det er vanskelig å finne ut hvordan man skal søke om støtte til å etablere egen virksomhet, sier daglig leder Solveig Brøste Sletta og HoppID-koordinator Ane Marte Hammerø i Nordveggen AS.

Viktig

– Å få til flere nyetableringer er særdeles viktig på grunn av «korreksjonene» i oljenæringa, påpeker rådmann i Rauma kommune, Oddbjørn Vassli.

21 foretak fikk HoppID-tilskudd fra høsten 2015 til høsten 2016. Det gjennomsnittlige tilskuddsbeløpet var på 11.000 kroner. Til sammen fordelte Nordveggen 250.000 kroner i løpet av den samme perioden.

– Det skal være lett å få utbetalt penger fra HoppID. Det eneste vi trenger er en samtale med søkeren og en kort oversikt over hva etableringsideen går ut på. Hvis prosjektet ser tilstrekkelig interessant ut innvilger vi søknaden nærmest over bordet, og overfører pengene når gjennomføringen er dokumentert, forklarer Ane Marte Hammerø.

Drahjelp

Den finskfødte fjellguiden og klatreinstruktøren Urpu Hapuoja er en av dem som har fått drahjelp i form av penger fra HoppID. Hun driver sitt eget enkeltmannsforetak, Ski & Mountain Guiding.

– Jeg fikk behov for økonomisk støtte og rådgivning da jeg skulle markedsføre arrangementet «Alpine Ambisjoner», en klatresamling for jenter i Romsdalen 3.–5. mars.

– Jeg fikk 5.000 kroner fra HoppID, og de pengene et viktig bidrag i tillegg til det arbeidet jeg har lagt ned sjøl, forteller Urpu Hapuoja.