Må betale før de får reise

Rauma-lensmann Andreas Hustad sier at i to nylige tilfeller, fikk vogntogene kjøreforbud:

En utenlandsk sjåfør som fikk bot for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, fikk ikke forlate før 8.000 kroner var betalt. Han fikk bare ut 5.000 kroner på kortet sitt før helga og måtte vente til mandag før han fikk tatt ut 3.000 kr. til på minbankkortet. Først da fikk han kjøre videre.

Onsdag 18. januar stanset tungbilgruppa i Statens vegvesen et litauisk kjøretøy på Horgheim. Sjåføren ble mistenkt for ulovlig kabotasje, og selskapet ble ilagt 25.000 kroner i bot.

– Vi setter på hjullås. Vi har nøklene og åpner ikke før pengene er på konto eller det stilles bankgaranti. I dette tilfellet ble det stilt bankgaranti før han fikk kjøre, sier lensmannen.

Krever penger eller garanti

– I saker med anmeldelse skal vi ha garanti eller pengene i hånda før de får kjøre videre, ellers kjører de, og så ser vi verken noe til sjåfør eller pengene.

– Hvis vi ikke bruker hjullås, så tar vi alle papirer fra dem slik at de sliter med å kjøre videre, sier Rauma-lensmannen.

Hull i systemet

Svein Kroken, lokal transportør og medlem i Norges Lastebileier-Forbund, liker å høre om de tilfellene ovenfor.

– Men det er likevel et stort hull når de samme myndigheter opplyser at utenlandske transportører skylder over 250 millioner kroner i ubetalte bompenger og bøter, sier han.

– Dette river fullstendig bort grunnlaget for norsk transportnæring. Skal norsk transportnæring være liv laga, så er en nødt til å få bukt med kabotasje, og med at bøter og bommer ikke blir betalt. Hvis utenlandske transportører kan slippe unna, når en kjenner til de kostnader det er med bompenger mellom Ålesund og Oslo – ja, da er det bare å rette hendene i været. Da er vi fortapt, sier Kroken.

Ubetalte bøter

Utenlandske sjåfører har 35.000 uoppgjorte bøter. Kravene beløper seg til 256 mill. kr.

Verstingene kommer fra Polen og Litauen

Kilde: Norges Lastebileier-Forbund