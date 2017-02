– Har aldri vært tidligere

– Aldri før i historien av måling av pollen, har det vært tidligere spredning av hassel og or. Det er rekordtidlig. Spredningen begynte én måned før den egentlig skal, forteller Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i Norges Astma og Allergiforbund.

Vet hva det skyldes

Han er soleklar i svaret om hvorfor dette skjer:

– Det skyldes den milde vinteren og har helt klart med global oppvarming å gjøre, sier han.

– Vil vi måtte venne oss til tidligere start på pollensesongen også i åra som kommer?

– Ja, egentlig. Vi har sett en tendens de siste ti åra, om at pollensesongen sakte, men sikkert starter tidligere og tidligere. Da er det de tidlige sortene som begynner tidligere, og så henter det seg inn utover våren og sommeren slik at både bjørk og gras begynner når har gjort, forklarer Gleditsch.

– Norge vokser igjen

Han forklarer at sjøl om sesongen blir lengre, vil ikke sesongen av de tidlige sortene nødvendigvis forlenge seg. Men han peker på ei annen utfordring.

– Norge vokser igjen. Det er et anerkjent faktum at det over tid er mer pollen i lufta nå, enn for eksempel på 50-tallet, sier han.

Tror flere kan få allergi

Gleditsch sier de tror det er grunnen til at flere får nettopp pollenallergi.

– Kan man gjøre noe for å forebygge?

– Som enkeltperson er det viktigst at man tar pollenallergi på alvor. Gå til lege og få en diagnose slik at du får et behandlingsopplegg som er spesialtilpasset deg. Mange låner medisiner av for eksempel samboer, det beste er å ha noe legen har skrevet ut til deg. Og begynn gjerne medisinering litt før pollenspredningen startet.

–Ble folk tatt på senga med medisineringa i år, da?

– Vi startet innsamlingen av data tidligere enn vi vanligvis gjør, på grunn av den milde vinteren. Dermed fikk vi også varslet det, men det kan godt hende at det var noen som ikke har fått det med seg og som måtte skyndte seg for å få tak i medisin, sier assisterende generalsekretær, Bo Gleditsch.

Pollenanalytiker Hallvard Ramfjord, sier det til tross for noen kuldegrader kan regne med spredning.