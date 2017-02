Vil gi 285.500 kroner til festivalene

Fylkesrådmannen råder politikerne til å dele ut 67 millioner kroner i kulturtilskudd til regionale organisasjoner og institusjoner i år.

Blant de lokale arrangementene, vil fylkesrådmannen gi 285.500 kroner til Norsk Fjellfestival og RaumaRock. Hele listen kan du se under.

- I kontaktmøte med institusjoner og organisasjoner får vi årlig tilbakemelding om at kulturtilskuddene stimulerer til økt aktivitet, nytenking, opplevelser og inkludering i alle samfunnslag. Det er gledelig å se at vi kan bidra til å stimulere til et mangfoldig og rikt kulturliv i fylket, sier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen.

Saken skal opp til politisk behandling i kultur- og folkehelseutvalget onsdag.

Slik vil fylkesrådmannen fordele pengene

Driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar 2017

Operaen i Kristiansund - 3.656.000

Moldejazz - 3.218.000

Atlanterhavsparken - 3.220.000

IKA Møre og Romsdal - 2.412.000

Møre og Romsdal kunstsenter - 1.846.000

Reserveramme museum - 700.000

Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv - 1.640.000

Stiftinga Kulturkvartalet - 1.530.000

Stiftinga Nordmøre museum - 5.330.000

Stiftinga Romsdalsmuseet - 7.783.000

Stiftinga Sunnmøre museum - 6.460.000

Teateret vårt - 8.361.000

VOFO - drift/sekretariat - 300.000

VOFO – rammetilskot studieorg. - 800.000

Sum driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar 47 256 000

Treårig driftstilskotskot:

Barn og unge

4H Møre og Romsdal - 102.000

Møre og Romsdal Natur og Ungdom - 10.200

Nordmøre Søndagsskolekrets - 10.200

Norges KFUK-KFUM Møre og Romsdal krins - 20.400

Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal - 20.400

Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund - 10.200

Romsdal Søndagsskolekrets - 10.200

Sunnmøre Krets av NSF (Norges Speiderforbund) - 10.200

Sunnmøre Søndagsskolekrets - 15.300

Friluftsliv og idrett

Det frivillige skyttervesen - Mørekretsen - 99.000

Forum for natur og friluftsliv (FNF) - 214.000

Friluftsrådet for Ålesund og omegn - 214.000

Møre og Romsdal Idrettskrets (inkludert særkretsane) - 2.750.000

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal - 58.000

Nordmøre og Romsdal friluftsråd - 214.000

Norges jeger- og fiskerforbund - 214.000

Turistforeningene i Møre og Romsdal - 220.000

Interesseorganisasjonar innan helse

FFO, Møre og Romsdal - 341.700

Norsk forbund for utviklingshemma - 84.700

Møre og Romsdal Døveforening - 193.800

Norges Astma og Allergiforbund, MR - 61.200

Norsk Revmatikarlag, Møre og Romsdal - 55.000

LHL Møre og Romsdal - 62.200

Norges blindeforbund, MR - 51.000

Norges Handikapforbund, Nord Vest (NHF) - 114.200

Mental Helse Møre og Romsdal - 49.000

Norges Diabetesforbund, MR - 60.200

Kirkens SOS Møre og Romsdal - 140.800

Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag - 10.200

LPP Fylkesstyret Møre og Romsdal - 10.200

M&R Parkinsonforening - 10.200

Møre og Romsdal lydavis - 183.600

Kulturminneforvalting

Storfjordens Venner - 32.000

Romsdal Sogelag - 15.000

Noregs Ungdomslag i Møre og Romsdal (NUMØR) - 50.000

Nordmøre Historielag - 10.000

Møre og Romsdal Folkemusikklag - 100.000

Møre og Romsdal Husflidslag/Husflidskonsulenten - 316.000

DIS-Møre og Romsdal - 12.000

Historiske spel

Stiftinga Fru Guri av Edøy - 137.700

Lady Arbuthnot/Jazzåteatret - 127.500

Stiftinga Herøyspelet - Kongens Ring - 127.500

Stiftinga Giskespelet - 61.200

Festivalar

Bjørnsonfestivalen - 367.000

Dei Nynorske festspela - 137.500

Fjord Cadenza - 71.500

Matfestivalen - 408.000

Momentium - 343.500

RaumaRock og Fjellfestivalen - 285.500

Vandrefestival - 143.000

Vårsøg-helga - 115.000

Høstscena (tidlegare Ålesund Teaterfestival) - 261.000

Biletkunst

Nordic Light Photo Festival - 400.000

Vestlandsutstillinga - 130.000

Scenekunst

Seanse – Senter for kulturproduksjon - 1.050.000

Litteratur

Norsk Bibliotekforening avd Møre og Romsdal - 5.000

Norsk forfattersentrum, Midt-Norge kontoret - 65.000

Musikk

Ensemble Dali 84.000

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal - 459.000

Indre Strøk Strykeorkester - 15.000

Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi - 510.000

Kristiansund symfoniorkester - 41.000

Midt-Norsk Jazzsenter - 85.500

Molde Domkirke - 62.000

Møre og Romsdal musikkråd - 400.000

Norges Korforbund Nordmøre - 13.000

Norges Korforbund Romsdal - 13.000

Norges Korforbund Sunnmøre - 25.000

Norges musikkorpsforbund, Nordvest - 495.000

Romsdalsorkesteret m.fl. - 25.500

Ålesund orkesterskole - 12.500

Ålesund symfoniorkester - 510.000

Diverse

Filmutvikling (Vestnorsk Filmsenter, Western Norway, Film Commision og Filmfondet Fuzz) - 1.820.000

Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan i M&R - 32.000

Møre og Romsdal bygdekvinnelag - 10.000

Norsk Pensjonistforbund - 306.000

Folkeakademiet Midt-Norge - 13.000

God helse-partnarskapen (folkehelsekoordinatorar) - 4.200.000

Treårige driftstilskot 19 522 500

Totalt driftstilskot 66 778 500