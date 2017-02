– Foreldre, tenk dere om

– Per i dag er skolesaka et lite kveksebol hvor jeg har forholdt meg i ro. Men når det stilles spørsmål ved skolen i avisa har jeg lyst å fortelle at vi her jobber knallhardt, hver dag, for at alle elever skal få anerkjennelse og læring, sier rektor ved skolen i Måndalen, Bjørn Nord.

– Greit med protest

– Det er greit at vågstrendingene har en protest, slik jeg ser det. Men det kan føles nedbrytende og sårende for oss som hører til skolen at det settes ut påstander om at vi ikke kommer godt ut sosialt i undersøkelser. Tvert imot, er Måndalen på ei eksklusiv liste i fylket over skoler der elevene opplever at de har et trygt og godt læringsmiljø uten mobbing, fortsetter Nord.

Han sier at det er de obligatoriske elevundersøkelsene i 7. og 10. trinn som ligger til grunn. Han forteller videre at han nylig ble invitert til å fortelle om skolens arbeid til et beredskapsteam mot mobbing, som er ei nasjonal satsing.

– Der fortalt jeg blant annet om at vi jobber ut ifra et positivt menneskesyn, at vi vil elevene vel. Det munner ut i ett ord; anerkjennelse. At alle vil bli sett og forstått, forklarer Nord.

Han legger til at han ikke har flagget dette høgt tidligere fordi det også i Måndalen helt sikkert er unger som i perioder ikke har det bra.

– Vi jobber også for et positivt arbeidsmiljø blant de voksne og for god kommunikasjon mellom skole og foreldre.

– Vil møte seg sjøl i døra

Rektoren var nylig i møte med alle foreldre til kommende 1.-klassinger fra Vågstranda.

– Der har alle seks-sju elevene søkt seg til friskolen på Vike. For akkurat disse elevene er det bra om de får gå samlet, men generelt tror jeg at mange foreldre kommer til å møte seg sjøl i døra, blant annet på reiseveg til de private skolene og eventuelle splittelser av elever. Jeg skjønner at dette handler om følelser og at det nå kan være vanskelig å se framover, men vi kunne fått til en knakende god skole på Sørsida, sier rektoren.

Ingen henvendelser

Han mener at om de hadde fått samlet alle elevene i Måndalen, ville det ha ført til en styrking av skolen.

– Da ville vi kunne få en fulldelt skole slik at vi slipper å samle flere trinn i samme klasse. Det hadde blitt mer forutsigbart. Og det ville blitt lettere å få tak i, og holde på, folk med god kompetanse. Det er uansett vanskelig å bygge opp en god skole i Rauma i dag.

– Forstår du argumentet om at privat er tryggere?

–Nei, det kan jeg ikke forstå. Ikke i det hele tatt. Det er ikke stor forskjell på privat og offentlig skole. Det handler om folkene som jobber der.

Stiller spørsmål om fritt valg

Rektoren forteller at det bortsett fra møtet med foreldrene til 1.-klassingene, ikke har vært noen Vågstranda-foreldre som har henvendt seg til han for å få informasjon om skoletilbudet i Måndalen.

– Derfor tenker jeg det først og fremst er en protest at de søker seg til privatskolene.

Rektoren mener politikerne bør revurdere ordningen man i dag har om fritt skolevalg i barne- og ungdomsskolene i Rauma.

– En bør stille store spørsmål til ordningen så lenge en skal opprettholde tre ungdomsskoler. Det bør være tungtveiende grunner om ordningen skal beholdes, sier han og peker på at det allerede er elever fra Innfjorden som velger seg Åndalsnes som ungdomsskole.

– Det kan for eksempel være på grunn av at de har fritidsaktiviteter der, sier han og konkluderer med at politikerne har gjort det vanskelig for seg sjøl.

– Innfjorden fikk lov til privat skole, men ikke Vågstranda.