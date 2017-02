Det var i januar 131 arbeidsledige i Rauma. I fylket var det 5.108 personer uten arbeid.

– Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstokken og er en økning i arbeidsledigheten på 8,2 prosent fra samme måned i fjor.

– Arbeidsledigheten justert for vanlige sesongjusteringer er omtrent uendret fra desember til januar. Ser vi over ett år så har landet fått en reduksjon i arbeidsledigheten på over fem prosent, mens vi øker med over åtte prosent. Vi forventer at arbeidsledigheten vil holde seg høy fram mot sommeren sier fylkesdirektør i Nav, Stein Veland.