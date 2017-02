En joker for Eidsbygda

Dagen i dag er en gledens dag i Eidsbygda og i bygdene rundt om på Nordsida. Klokka 10 åpner en ny dagligvarebutikk – et synlig bevis på optimisme og pågangsmot blant bygdefolket. I et hardt presset dagligvaremarked, der butikker i utkanter gjennom tiår har bukket under for de store kjedebutikkene i byene, tar de sjansen i Eidsbygda. Det er imponerende, og inspirerende å bivåne.

For å klare det økonomiske løftet med å bygge nytt, har 80 personer kjøpt aksjer i butikken. Og det er ikke bare innbyggere i Eidsbygda som har gjort det, men nesten halvparten er kjøpere som ikke bor der, men er knyttet til bygda på ulikt vis. Med andre ord er det nærmiljøet som løfter i flokk. De vil ha et levende lokalmiljø med gode levevilkår.

Kjekt også å se at Merkur, den statlige hjelpen til små bygdebutikker, har bidratt med 900.000 kroner i investeringstilskudd.

Ifølge hovedorganisasjonen Virke er det 970 distriktsbutikker (2014-tall) i Norge, og det de siste tiåra bare blitt færre og færre av dem. For bygdene som har blitt rammet av nedleggelsene, har konsekvensene vært dramatiske: I dragsuget har gjerne skolen også forsvunnet. Og arbeidsplassene. Og så flytter folk.

Den negative spiralen er vanskelig å snu, men det går om man står sammen. Nærbutikken er en livsnerve og må tas vare på. Det har de skjønt i Eidsbygda.

Det er ingen selvfølge at nærbutikker i distriktene overlever. Marginene for kjøpmannen er små og det koster å skulle konkurrere med de store kjedebutikkene både i utvalg og pris. Men vi tror mulighetene er god for Joker i Eidsbygda. Det handler om at folk må bruke butikken sin.

Men det er viktig også å signalisere til kjedeeier Norgesgruppen: Rammevilkårene må være på plass dersom det skal være liv laga for butikken i Eidsbygda. Distriktsbutikkene må ikke blø for at dagligvarebutikkene i byene er i beintøff konkurranse.