Smal og svingete bilveg

– Vegen er svingete, smal og uoversiktlig og skaper trafikkork, hevder flere brukere som Åndalsnes Avis har snakket med.

Vegen brukes både som atkomst til Isfjordshallen og til skolefritidsordninga (SFO) ved Isfjorden skole. Det betyr relativt stor biltrafikk spesielt når foreldre skal hente unger fra SFO seint på ettermiddagen, og ved større arrangementer i idrettshallen.

– Trafikkproblemet er aller verst når det er mye snø og høye brøytekanter. Da er det umulig å se om det kommer møtende trafikk før en har begynt nedkjøringen. Og vegen er så smal at det er vanskelig eller umulig for to biler å møtes midt i bakken, hevder flere brukere av vegen overfor Åndalsnes Avis.

Den nye bilvegen ble åpnet sist høst som erstatning for gamlevegen, som gikk ned bakken på østsida av Isfjordshallen. Gamlevegen kunne skape farlige situasjoner når gående og biler møttes i bakken, og denne vegstubben ble derfor gjort om til ren gangveg da nyvegen på vestsida ble åpnet for biltrafikk.

Rauma kommune

Vegen ble bygd og eies av Rauma kommune.

Utbyggingssjef Heidi Skaug stiller seg undrende til at nyvegen skaper problemer for brukerne.

– Så langt jeg kjenner til har det ikke kommet klager til kommunen. Vegen skal være bygget etter forskriftene når det gjelder både bredde, stigningsgrad og kurver, sier Skaug.

Kim Daniel Erlandsen er en av dem som bruker vegen hyppig og mener at det er grunn til å irritere seg over de trafikale problemene.

– Jeg stiller spørsmål ved kompetansen til de som har stått for planlegging av utførelsen av vegen. Jeg er ikke spesialist sjøl på det feltet, men jeg har da kjørt en del bil og dette er bare trist. Det er umulig for to biler å møtes, doseringa er jo helt borti natta!, mener Erlandsen.