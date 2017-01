Nytt parti inn i Raumapolitikken

Tirsdag kveld var det stiftelsesmøte på Seniorhuset i Isfjorden for Pensjonistpartiet Rauma.

Interrimstyret består av leder Arne Hoem og styremedlemmene Parley Augustsson og Øyvinn Ottestad.

- Hensikten med lokallag av Pensjonistpartiet er å prøve å sette de eldres behov mer i fokus i Rauma kommune. Eldre – eller senior - er etter vår mening alle over 50. Da begynner problemene med å bli akseptert i arbeidslivet og behovet oppstår for å tenke på et godt liv etter at pensjonsalder kommer i 60-årene, skriver det nye lokallaget i en pressemelding.

Pensjonistpartiet har fylkeslag i Møre og Romsdal, og lokallag også i Molde og i Vestnes.

- Vi mener det er behov for at parti i Raumapolitikken som det ikke blir lagt sterke sentrale føringer på fra sentralt hold, men som fullt ut kan konsentrere seg om ve og vel for innbyggerne i Rauma, forteller de.

Pensjonistpartiet Rauma vil ha følgende tre hovedsaker.

Eldre og helseomsorgen i Rauma

Oppvekstvilkår i Rauma for kommende generasjoner

Etablering av nye arbeidsplasser, hvor politikerne må gjøre en større innsats

- Det er på tide at viktige beslutninger blir vedtatt med stor støtte i kommunestyret og beslutningene må ta hensyn til at Rauma består av både bygder og sentrum. Alle innbyggerne teller likt uansett hvor de bor, avslutter partiet i pressemeldingen.