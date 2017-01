Sølvguttene gull verdt for Wenaas Workwear

Wenaas Workwear fikk maksimal uttelling for sponsinga av TV-sendingene fra VM i herrehåndball.

Logoen til selskapet ble brukt ved innledningen og avslutningen til direktesendingene på TV2, og reklameeffekten for Wenaas Workwear vokste i takt med at begeistringen for prestasjonene til det norske landslaget økte.

Mot slutten av verdensmesterskapet satt nærmere en million nordmenn klistret foran tv-skjermene og fikk dermed også med seg at Wenaas var blant sponsorene.

Det ble til slutt en historisk sølvmedalje for håndballherrene, som møtte vertsnasjon Frankrike i finalen.

– Jeg tør ikke å si hva dette sponsorprosjektet betyr for oss i form av flere kunder, men det er ingen tvil om at vi har vært veldig heldige med å sponse sendinger hvor håndballguttene har gjort det så bra, sier administrerende direktør Katrine Wold Deunk i Wenaas Workwear AS.