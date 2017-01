Falsk brannalarm

Rauma Brannvesen rykket ut klokka 12.47, men til alt hell viste det seg at det var falsk alarm og ingen fare for verken publikum eller ansatte.

– Det viste seg at det var en liten gutt som hadde trykket inn alarmknappen ved klatreveggen i andreetasjen. Far til gutten kom løpende ned til ekspedisjonen for å fortelle hva som hadde skjedd, men da hadde brannvesenet allerede mottatt det automatiske varslingssignalet, forteller Iselin Tokle ved Norsk Tindesenter.

– Vi forsøkte å gi beskjed til brannvesenet om at det var falsk alarm, men da var de allerede på veg. Hendelsen viser i hvertfall at systemet virker og at vi heldigvis har et brannvesen som kommer raskt, sier Tokle.