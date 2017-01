Rauma Unge Høyre vil ha satsing på hydrogen

Høyre holder sitt fylkesårsmøte lørdag og søndag i Molde.

Resolusjonen er forfattet av Rauma Unge Høyre og ble vedtatt av fylkesårsmøtet i Unge Høyre. Det foreslås et prøveprosjekt med hydrogentog på Raumabanen og landets første hydrogenferje på strekninga Sølsnes-Åfarnes. Dette er et godt bidrag til Norges kutt i klimagassutslipp og at fossilt drivstoff kan byttes ut med fornybart, mener ungdomspartiet. «I samarbeid med Rauma Energi, kan disse to prosjektene gjennomføres i fellesskap», heter det i resolusjonen.

– Jeg håper de voksne er like offensive som Unge Høyre, sier Kristoffer Bakke, kommunestyrepolitiker og deltaker på helgas årsmøte. Tre av ti resolusjoner meldt til fylkesårsmøtet kommer fra Unge Høyre.

Rauma Unge Høyre er det eneste aktive ungdomspartiet i Rauma og ledes av Isak Fjørtoft Aak.

– Det er veldig inspirerende for oss i Høyre i Rauma at vi har et så aktivt ungdomsparti, sier Kristoffer Bakke.