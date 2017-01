Kommer på besøk

– Utgangspunktet er en ny forebyggende forskrift som kom ut i desember 2015. Den sier det er lovpålagt med feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg – det skilles ikke mellom ildsted i vanlige boliger og fritidsboliger, sier brannsjef Falke Haugen.

Det vil bety at alle eiere av hytter og fritidsboliger i kommunen, vil få et SMS varsel på mobil om det forestående tilsynet. Aller først en melding om et skjema de bør fylle ut.

– Det er mange hytteområder i kommunen og vi vet lite om disse. Så vi har allerede begynt med å legge ut et skjema på kommunens hjemmeside, der vi oppfordrer hytteeierne til å registrere seg. Der vil vi få mer bakgrunnsinformasjon om hytta slik at det blir enklere for oss å gjøre tilsynet og feiinga, sier Haugen.

De forklarer at dette gjøres for å øke brannsikkerheten på hytter og fritidsboliger.

– Fra og med 2009 til 2015 omkom 17 personer i branner i fritidsboliger. Den vanligste brannårsaken er feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av ildsted, forteller Haugen.

Derfor basert på risikovurderingen av hvert enkelt fyringsanlegg, vil de se hvor ofte det vil være behov for tilsyn på den enkelte hytte.

– Det kan enten være behov for mindre tilsyn eller oftere tilsyn. Det er viktig å ha god brannsikkerhet på ei hytte, da det ofte vil ta lang tid før brannvesenet kommer til. Man må nesten beregne å kunne slokke brannen selv, sier Haugen.

Den største utfordringen for Rauma Brannvesen er å få samlet tilsynet og få eierne til å møte opp.

– Vi vi varsle når det vil skje og da er det viktig at folk svarer oss. Dette er nytt av året så det vil bli spennende å se hvordan det virker.

