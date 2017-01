Avviser Kristiseter-kravet

Rauma kommune mottok 20. oktober et varsel om søksmål fra Kristiseter AS.

Kristiseter mener at Hents helsehustilbud skulle vært avvist, på grunn blant annet at de mener forutsetningene ble endret etter at anbudskonkurransen ble åpnet.

25. januar 2017 postla Rauma kommune, gjennom sin nye advokat Arne T. Andersen i Kluge Advokatfirma AS, sitt tilsvar. Der avviser kommunen alle krav fra entreprenøren i sin helhet.

– Rauma kommune kan ikke se at det foreligger grunnlag for kravet som er framsatt. Anskaffelsen er gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket, heter det blant annet i brevet.

Flere punkt

Det er flere ting Kristiseter mener skulle ført til at entreprenøren Hents tilbud ble avvist.

De mener anbudskonkurransen krevde at begge tomter skulle brukes til helsehuset, og at løsningen med en tomt først kom etter anbudsåpningen.

De mener også at Hent hadde tatt et forbehold om marktrykk i sitt anbud, som har nødvendiggjort betydelige kostnader for kommunen – i form av en motfylling i sjøen.

De har også reagert på avvik fra reguleringsplanen

Tre forhold må oppfylles

Kommunen avviser på alle punkt.

Kommunens advokat påpeker at det må være tre forhold som må oppfylles for at Kristiseter skal få erstatning:

l Det må være vesentlig brudd på regelverket

l Det må være overveiende sannsynlig at Kristiseter hadde fått kontrakten ved en rettmessig inngåelse

l Det må foreligge et økonomisk tap som kreves dekket

Kommunen mener altså at det ikke er snakk om brudd på regelverket: at det ikke var noe krav om å bruke to tomter, at Hent ikke satte forbehold om grunnforholdene og at Hents tilbud ikke avvek fra reguleringsplanen.

Kristiseter skrev i oktober at deres direkte tap over kontraktsperioden var foreløpig estimert til ca. 30 millioner.

– Det er heller ikke inngitt noe tall eller kalkyler som understøtter påstanden om tapets størrelse, skriver advokat Andersen.

Opp til Kristiseter

– Det blir nå opp til Kristiseter/Veidekke om de ønsker å gå til et søksmål mot Rauma kommune, eller om saken med vårt tilsvar vil bli henlagt, sier rådmann Oddbjørn Vassli.

Det er advokat Arild Poulsen fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som har saken for Kristiseter.

Det har fredag ikke lykkes Åndalsnes Avis i å få tak i ham.