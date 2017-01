Sølvmedalje til Marstein-poteten

Potetbonden fra Marstein, Sigurd Strand Pedersen, leverer poteter til det norske kokkelaget som deltok i den prestisjefylte kokkekonkurransen Bocuse d`Or i Lyon.

Denne uka gikk finalen, og under ledelse av den kjente kokken Christopher William Davidsen fra Stavanger, fikk den norske teamet en sølvmedalje.

Vi hadde reportasjen om potetbonden lørdag 21. januar, der vi antydet at Sigurds poteter kunne bli verdens beste. Vi var ikke langt unna. Davidsens sølv er Norges tiende medalje i konkurransen.

– Jeg tror det må være de høye fjellene rundt som gir området godt gromiljø, sa Strand Pedersen til Åndalsnes Avis om potetene.

Felte noen gledestårer

Under premieudelingen gikk Davidsen fram sammen med laget, kysset statuetten og felte noen gledestårer.

Gullet gikk for første gang til USA, mens Island tok bronse. Dermed ble det to nordiske land på pallen.

Frankrike stakk av gårde med prisen for beste assistentkokk – en porselensgås, mens Australia hadde den beste presentasjonsfilmen.

Prisen for beste grønnsaksrett, som ble delt ut for første gang, gikk til Frankrike, mens prisen for beste fatrett – Bresse-kylling og europeisk hummer – ble vunnet av Ungarn.

I alt 24 land har konkurrert i to dager om de gjeve prisene i verdens mest prestisjefylt kokkekonkurranse som arrangeres annethvert år. Om lag 70 land ønsket å konkurrere i Lyon.