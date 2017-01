Søker Kraftfondet om en halv million

Norsk Tindesenter Eiendom AS har søkt Kraftfondet om 500.000 kroner til bygging av Via ferrata klatreanlegg på Åndalsnes. I søknaden skriver de at den totale kostnaden for anlegget er 2,2 millioner kroner.

Leverandøren, Climb Norway, har gitt et tilbud på 1,4 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til transport, helikopterløft, prosjektledelse og dugnadsinnsats.

Wenaas-gruppen gir halv million

Ifølge finansieringsplanen som følger søknaden, bidrar private sponsorer med til sammen 650.000 kroner. Wenaas-gruppen sponser med en halv million kroner. Axess AS sponser med 150.000 kroner.

Fred Husøy er styreleder i både eiendom- og driftsselskapet i Norsk Tindesenter. Han sier dette er den siste delen som står igjen før de kan starte byggingen til våren.

– I tillegg til at vi har en byggesøknad inne, sier han.

Leder i kraftfondet, Arne Steffen Lillehagen, sier de behandler søknader fortløpende etter møteplanen.