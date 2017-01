Politiet fryktet han fortsatte villmannskjøring hvis han ikke ble fengslet

Den ville ferden endte mandag ettermiddag på Krokset ved Åfarnes, der han etter fire timers biljakt ble pågrepet.

Onsdag ble han framstilt for Romsdal tingrett med begjæring om fire ukers varetektsfengsling.

Etter det Åndalsnes Avis erfarer, er det uvanlig at en person varetektsfengsles for fire uker etter slike lovbrudd.

– Politiet mente at det var gjentakelsesfare og fikk medhold, opplyser hans forsvarer, advokat Åge Gustad.

Domfelt flere ganger

Rauma-mannen er tidligere domfelt flere ganger, blant annet for en rekke tilfeller av alvorlige brudd på vegtrafikkloven.

Mandag 6. februar skal han møte for lagmannsretten etter en anke over en dom i tingretten.

– Kjennelsen innebærer at politiet kan holde ham varetektsfengslet mens ankebehandlingen i lagmannsretten pågår, opplyser Gustad.

Skuffet over kjennelsen

Advokaten sier at hans klient er skuffet over rettens kjennelse, og han valgte å ta betenkningstid. Formelt har han to ukers ankefrist for lagmannsretten.

– Han har lagt seg flat for de aller fleste forhold som siktelsen gjelder, derfor er han skuffet over at han likevel ble varetektsfengslet.

– Hvorfor ville han ikke stoppe for politiet?

Selv ikke spikermatta fikk ham til å stanse Rauma-mannen kjørte nærmere fem kilometer på punkterte framhjul før han havnet i grøfta ved Krokset.

– Det har jeg ikke mer opplysninger om. Ikke ut over at han har erkjent og at han angrer – at det var veldig dumt gjort.

– Hva sier han til mistanken om ruskjøring?

– Han har forklart seg om et lite inntak av rusmidler forut for kjøringen. Og vi snakker om narkotika, sier Gustad.

Den siktete stilte i retten og avga forklaring.