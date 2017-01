Disse navnene var mest populære

I Møre og Romsdal var Oliver det mest populære guttenavnet og Emma det mest populære jentenavnet i 2016.

Nora og William på landstoppen

TV-suksessen «Skam» kan se ut til å ha påvirket nordmenns navnevalg. Nora og William lå på topp i 2016, ifølge SSBs statistikk.

William var det mest populære guttenavnet også i 2015, mens Nora har skjøvet Emma ned fra toppen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Riktignok skrives navnet til rollefiguren spilt av Josefine Pettersen i «Skam» Noora, som er en finsk versjon. Den skrivemåten ble bare gitt til seks jenter i 2016. I tillegg fikk 545 jenter navnene Nora og Norah. Navnet har ligget inne på topp ti siden år 2000, og det økte fra 1,5 prosent i 2015 til 1,89 prosent i 2016.

– Det er ganske uvanlig at toppnavn gjør slike hopp. Vi må tilbake til Emma i 2003 for å finne noe lignende, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren, som har ansvar for navnestatistikken.

Men om den dramatiske økningen faktisk har noe med NRK-serien å gjøre, er likevel vanskelig å fastslå, forklarer han. Hoppet for William er ikke like stort: Fra 1,49 prosent i 2015 til 1,61 prosent i 2016.

– William var det absolutte toppnavnet i 2015, og den oppmerksomheten «årets navn» får, pleier å dempe iveren litt, sier Ouren.

Disse ligger på topp i resten av landet

Østfold: William/Nora

Akershus: William/Nora

Oslo: Mohammad/Sofia

Hedmark: Noah/Nora

Oppland: Emil/Tiril

Buskerud: William/Nora

Vestfold: William/Nora

Telemark: Mikkel/Nora

Aust-Agder: Mathias/Tiril

Vest-Agder: William/Nora

Rogaland: William/Sara

Hordaland: Oskar/Nora

Sogn og Fjordane: Emil/Anna

Møre og Romsdal: Oliver/Emma

Sør-Trøndelag: Kasper/Nora

Nord-Trøndelag: Oliver/Nora

Nordland: Matheo/Nora

Troms: Oskar/Leah

Finnmark: Lucas/Anne