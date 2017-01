Vurderer å ta fra mannen to biler

Sist lørdag ble mannen med fire timer mellomrom pågrepet to ganger, mistenkt for promillekjøring. Han brukte forskjellige biler ved de to anledningene.

Promillemistenkt - to ganger på samme dag ...og til alt overmål; uten førerkort.

– Det kan bli aktuelt å ta beslag i bilene han kjører. Vi er nå, sammen med jurister, i ferd med å vurdere dette, opplyser politibetjent Børge Bjerkeli ved Rauma lensmannskontor, til Åndalsnes Avis.

Det var lørdag kl. 14.30 at politiet fikk tips fra publikum om at en mann var observert sterkt beruset, kjørende i Åndalsnes sentrum. Han ble påtruffet kl. 15.20, pågrepet og framstilt for lege for blodprøve. Etter å ha blitt avhørt, ble han dimittert.

En snau time seinere kom det et nytt tips inn til operasjonssentralen: Mistenkelig kjøring i Åndalsnes sentrum.

– Vi dro ut og søkte etter ham i området Åndalsnes. Mens vi er ute og ser etter ham, så er det et nytt vitne som ringer inn og observerer ham. Rett etter dette påtreffer vi ham, da ikke kjørende, men sittende i en bil. Men vitner har observert ham kjørende, sier Bjerkeli.

Mannen ble satt i arrest til søndag grunnet gjentakelsesfare.