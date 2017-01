Mannen er ved 15.30-tiden pågrepet på Åfarnes etter at politiet flere ganger forsøkte å stoppe ham.

Ifølge politiets operasjonsleder ble mannen innhentet og pågrepet ved hjelp av hund etter at han først nektet å stanse for politiet.

Mannen kjørte av vegen på Krokset, på FV64, to kilometer fra Åfarnes. Han stakk deretter av. Ikke bekreftede meldinger tilsier at han kom kjørende over Vistdalsheia og i retning Åndalsnes.

Flere politipatruljer søkte etter mannen i Åfarnes-området.

Vi kommer tilbake med mer.