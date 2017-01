– Nå er det mye bedre

Norsk Tindesenter måtte se seg nødt til å løse dørene i ei uke. Lørdag åpnet de igjen, og nå med nytt tak i nesten hele kafé-området.

Driftsleder for Norsk Tindesenter, Kevin Kolstad, sier akustikkutfordringene der nå er løst.

– Med det nye taket har det blitt mye bedre, sier han og beskriver støynivået som tidsvis problematisk.

– Før jul ble det montert opp noen midlertidige plater som hjalp mye. Vi merket da hvor ille det egentlig har vært, sier han.

– Har tatt tid

Daglig leder ved Norsk Tindesenter, Anita Vik Buckley, sier det har tatt tid å få nytt tak fordi de ville være helt sikre på at det ble riktig denne gangen. Valget er gjort i samarbeid mellom entreprenør og arkitekt, og valget falt på plater fra Rockfon.

Må bytte takhimling – Vi må gjøre noe med den forferdelige dårlige akustikken i restauranten, sier Anita Vik Buckley på Norsk Tindesenter.

– Vi måtte holde stengt i ei uke mens arbeidet pågikk, og da blinket vi oss ut denne uka i januar, ei uke med lite aktivitet på huset, forteller hun.

Vik Buckley har ikke fått testet hvordan det nye taket fungerer ennå, men er glad for at det er på plass.

– Med taket som var før kunne det være vanskelig å snakke i telefonen, og man ble sliten på dager med mye folk. Den midlertidige løsningen som ble gjort, hjalp også mye, og så er det montert filt under stolbeina og hengt opp gardiner noen plasser. Det hjelper også på, sier hun.

Utfordrende for spisestedet

Driftsansvarlig ved Spiret spiseri, Siri Åndal, sier de ansatte ikke har vært særlig plaget av høgt lydnivå.

– Ikke annet enn når det har vært veldig fullt. Men jeg har hørt folk si at det ikke går an å være i kafeen, og det har vi nok tapt noen kunder på, sier Åndal som søndag var på jobb under nytt tak.

– Jeg er fornøyd. De midlertidige platene som kom opp for én til to måneder siden, hjalp også på, sier hun.

– Dere har vært utsatt; både takbytte og anleggsarbeid som har sperret inngangen. Hvilke konsekvenser har det?

– Det har selvfølgelig gått ut over omsetninga. Det hadde vi nok også regnet med, men arbeidet utenfor tindesenteret er kraftig forsinket, og det har vi merket. Men vi skal klare oss. Man må ha is i magen, for utfordringer er det første driftsår, uansett. Nå går det mot lysere tider, taket blir ferdig på mandag, og vi er selvfølgelig positiv til at det gjøres utbedringer i sentrum, sier Åndal.

Stamgjestene i kafeen; Inger Heen, Reidun Lie, Solfrid Åndal og Gerd Dahle er også fornøyd med utbedringene.

– Å herrefred, med det andre taket var det ikke råd å snakke med hverandre. Men vi trives her og har kommet hit likevel. Nå er det bra, sier Lie.