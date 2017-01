Promillemistenkt - to ganger på samme dag

Det er Politiet som melder dette på Twitter i kveld.

Mannen som er mistenkt for promillekjøring to ganger på samme dag, er i 40-åra.

Rauma: I løpet av dagen ble samme person, mann i 40-årene, stoppet to ganger for kjøring uten gyldig førerkort og i beruset tilstand. — Politiet i M&R - N&R (@PolitiNoRoOps) 21. januar 2017

Poliitiet opplyser at han, etter å ha blitt pågrepet for andre gang på samme dag, ble framstilt for blodprøve. Deretter ble han satt i arresten.