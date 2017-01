«Nesten ikke til å tro»

Rauma skisenter skriver på sine nettsider at de holder stengt i helga på grunn av enorm snøsmelting. «Det er nesten så man ikke tror det man ser men forrige helgs snødump er på et par dager forsvunnet på grunn av varmen og ikke minst kaskadene av regn som er kommet siste døgn. Vi er enkelte plasser nede på barmark i traseen og ser oss derfor dessverre nødt til å holde stengt denne helga», skriver de fredag.

– Håper på kulde og nedbør

Styreleder, Tore Brandstadmoen sier det er mye vatn i bakken nå.

– Nå er vi avhengig av både kulde og mer snø for å kunne åpne igjen.

– Hvordan føles det at de flotte forholdene fra forrige helg regner bort?

– Vi får glede oss over de helgene vi har fått, og håpe på bedre forhold til neste helg. Vi er jo litt vant til dette også, dessverre.

– Begynner du å bli bekymret for årsresultatet?

– Nei. Vi har hatt to gode helger nå og vi er ikke kommet lenger enn til midten av januar, så vi har håp om at vi skal komme i havn i år også. Men når det er sagt er vi avhengig av at det kommer snø og kulde. Vi får være positive og håpe på det beste, svarer Brandstadmoen.

Avlyser lavterskelrenn

Lørdag skulle Håvard Hole egentlig være med og arrangere lavterskelrenn på vegne av ÅIF telemarkgruppa, – i Skorgedalen.

– Det renner vann under snøen, så det skal lite til før man er igjennom og nede på barmark. Nå må det kulde til. Men vi skal prøve å få arrangert rennet seinere, sier Hole.

– Det var ikke aktuelt å flytte rennet til Bjorli?

–Nei, det var ikke aktuelt. Poenget med rennet er at familiefolk skal få et tilbud i Skorgedalen, sier han.

– Vegen er åpen

Hole er også leder i styret for Skorgedalsvegen.

– Jeg har ikke vært oppe og sett, men jeg har ikke fått meldinger om skade på vegen nå etter alt regnet og snøsmeltingen. Vegen er åpen, og det er bart helt opp, sier han.

Alt åpent på Bjorli

Lørdag skriver Bjorli skisenter på sin Facebook-side at alle heiser kjører og alle nedfarter er åpne.