NRK bytter ut Sommerbåten med tog

Lørdag 8. juli tar NRK toget til Åndalsnes for å lage «Sommeråpent». Ifølge nrk.no er det et spesialbygd togsett som i sommer skal frakte både Sommeråpent og Reiseradioen landet rundt i åtte uker. Prosjektleder Thomas Hellum var fredag morgen gjest i radiosendinga fra NRK Møre og Romsdal:

– Vi skal helt sikkert kjøre langsomt og se på vakre Rauma-stopp, se på Kyllingbru og Verma. Det er flere stasjoner sånn sett, men det er til Åndalsnes vi skal for å lage Sommeråpent, reiseradio og minutt for minutt når vi kjører ned langs Romsdalen, forteller han i sendinga.

NRK har hatt suksess med sakte-tv og har kjørt minutt for minutt fra både Bergensbanen, Hurtigruten, Saltstraumen og Skibladner. Etter suksessen med Sommerbåten i 2013 og 2015 ble tog svaret på hva som skulle bli den neste utfordringa. Sommertoget, som det kalles, skal innom 40 stasjoner og 17 fylker på de åtte ukene det er på skinnene. Turen starter i Rognan i nord, og har første stopp 27. juni.

Direkte fra perrongen

Til nrk.no sier Hellum at folk i NSB og Bane NOR sier at dette er ei mer komplisert og krevende oppgave enn hele togavviklinga under Lillehammer-OL. Spesialtoget blir et togsett med hele åtte vogner, deriblant ei kontainervogn som inneholder scenen. Den blir et midtpunkt på stasjonen. Planen er å sende Sommeråpent direkte fra perrongen hver kveld, og Reiseradioen direkte hver morgen før avgang. Reisen til neste stasjon blir sendt inutt for minutt.

Ønsker tips

NRK Sommertoget ønsker tips om: Artister fra stedene de skal besøke; både etablerte band og lokale talent. De ønsker tips om lokal mat og drikke, om det skjer noe spennende der akkurat i år. De ønsker også tips om landskapet og bygdene som det skal kjøre gjennom.

Norsk Fjellfestival starter på Åndalsnes 9. juli.