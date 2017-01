Men så store overvannsproblemer som på strekninga Mittet til Dale, har han aldri vært borti.

I denne videoen forteller han om problemene som oppsto natt til fredag da store nedbørsmengder i kombinasjon med snøsmelting skapte store problemer på Nordsida. Særlig ille var det på strekninga Mittet-Dale, der det gikk et jordskred og der store mengder jord og stein gjorde det vanskelig å ta seg fram.

Det ble også vannskader i en kjeller etter at ei elv gikk over sine bredder og ble ledet mot et bolighus.