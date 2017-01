Må punge ut etter kabotasje

Natt til onsdag ble et litauisk vogntog stoppet i Romsdalen, etter mistanke om ulovlig kabotasje. Politifullmektig, Anders Skorpen-Trøen, har torsdag jobbet med saka.

– Selskapet er ilagt et forelegg på 25.000 kroner. Dette får de mulighet til å vedta. Om vi ikke hører noe fra dem vil vi ta saka til retten, sier han.

Han forklarer at straffeomfanget er i tråd med det som er vanlig når man gjør denne typen lovbrudd for første gang.

– På nasjonal basis er ikke dette et uvanlig lovbrudd. Det er et stort problem for norske bedrifter at utenlandske selskap jobber ulovlig i Norge. Utenlandske selskap har lov til å ta tre oppdrag innen sju dager i Norge. I dette tilfellet var det gått åtte dager og et fjerde oppdrag.

– Hvorfor er det selskapet, og ikke sjåføren som straffes?

– Skal man ha effekt er det selskapene som må straffes. Sjåførene har ofte ikke så stort valg, de må gjøre jobben de blir bedt om.

– Hvor lang tid har selskapet på seg til å vedta forelegget?

– Vi i politiet ønsker å løse ting gjennom forelegg, men hvis vi ikke hører noe fra dem i løpet av noen uker, tar vi det til retten. Når det er snakk om utenlandske selskap er det en risiko for at det blir vanskeligere å få inn betaling enn om det hadde vært et norsk selskap. Men det er ingenting her som tyder på at det skal bli vanskelig.