Nordveggen signerte avtale med Lesja

Avtalen om næringsutvikling trer i kraft allerede 2. februar og er for ett år, med opsjon på tre års forlengelse. Nordveggen forplikter seg til å være til stede tre dager i uka på Lesja.

Nordveggen møtte onsdag i formannskapet i Lesja kommune, der de orienterte om hvem Nordveggen er, hvordan de har tolket anbudet og hvilke potensialer de ser i Lesja.

Styreleder i Nordveggen, Lars Stenerud, uttalte i forrige uke til Åndalsnes Avis at han synes det er flott at Lesja kommune ønsker å bruke dem.

- Det tar vi som et tegn på at kvalitet og innhold er av en sånn kvalitet at vi er attraktiv.

I en pressemelding fra Nordveggen uttaler Lesja-rådmann Willy Sægrov: «Det som blir spennende er å se hvilke synergieffekter dette kan skape for hele regionen innen flere sektorer.»

Daglig leder Solveig Brøste Sletta i Nordveggen sier i pressemeldingen at det som er spennende med å gå inn i et nytt geografisk område, er at Lesja har andre virkemidler, ny kultur og annen næringssammensetning enn Rauma.