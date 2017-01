– Nesten som i påska

Rune Bakke-Rasmussen, driftsleder i Rauma skisenter, sier det til sammen lørdag og søndag, var cirka 300 betalende i bakken, inkludert de med årskort.

– Det kan være flere på en bra dag i påska, men det er fantastisk bra for å være januar.

– Mye folk fordi de har ventet lenge på snøen?

– Det er regelrett pudderet. Vi er prisgitt pudderet, minusgradene og dårlig sikt på toppene slik at folk heller velger seg en tur i bakken. 40 minutt før åpningstid sto det folk og ventet, bare for å kunne være først og kjøre det første sporet, forteller driftslederen, og legger til at de aldri hadde greid ei slik helg uten alle som stiller på dugnad, både med tråkking, betjening av billettluke og hjelp til å hekte på heiskrokene.

– Hva tenker du om meldinger om mildvær. Ligger trekket så høgt at det kan bli skånet?

– Det håper vi veldig på. Det kom cirka én meter med snø i helga, og vi har fått lagt ned en bra såle.

Driftslederen forteller at telemarkgruppa i ÅIF arrangerer lavterskel skirenn i bakken, førstkommende lørdag.

– Her kan alle bli med, og det er premier til alle.