Billigere å glemme skiva

Den 1. januar 2017 trådde statens nye parkeringsforskrift i kraft.

Der det tidligere var 500 kroner i parkeringsgebyr uansett overtredelse, blir det nå delt inn etter alvorlighet.

– Det har rett og slett blitt en lavere sats for noen overtredelser, og høyere for dem som regnes som mer alvorlige, forklarer prosjektleder i Rauma kommune, Eivind Myklebostad.

Ny forskrift

Dersom du feilparkerer i strid med stanse- og parkeringsforbud vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på 900 kroner.

Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å stille parkeringsskiva) vil du få en kontrollsanksjon på 300 kroner.

Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på 600 kroner.

Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.

440 gebyr

I 2016 skrev Rauma kommune ut 440 parkeringsgebyr, mot 220 i 2015.

– Det har sin naturlige forklaring i at vi økte parkeringsvert-stillingen fra 10 til 25 prosent i denne perioden, sier Myklebostad.

Han har inntrykk av at folk flest har blitt vant til ordningen. Den største andelen overtredelser skjer ikke overraskende om sommeren, når det er mest folk i kommunen.

– Det har vært mye anleggsvirksomhet her de siste to årene, og det har vært utfordrende. Likevel mener vi at parkeringssona fungerer, og at det er flere ledige plasser i sentrum nå, sier han.

Han har også fått henvendelser fra andre kommuner som er interessert i å høre erfaringer med parkeringssona.

– Det er flere kommuner som har innført parkeringsordning med bruk av parkeringsskive de siste årene, sier han.