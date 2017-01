Strømmen tilbake på Sørsida

Tidlig lørdag morgen kunne Rauma Energi melde at strømmen var borte både på Sørsida, mellom Skjelbostad og Vestnes grense, og i Grøvdalen.

De startet feilsøking, og klokka 08.10 hadde alle kunder på Sørsida fått tilbake strømmen.

Lenger tid tok det i Grøvdalen, der de siste kundene fikk tilbake strømmen klokka 14.25. Det var en skadd bendsling som var årsaken til at strømmen falt ut, og denne ble skiftet.

Rundt klokka 15.30 falt strømmen ut på Sørsida igjen.

- Problemet er mellom Innfjorden og Måndalen. Vi har nå fått lagt inn strøm fra Vestnes til Måndalstunnelen, slik at kundene på den strekningen har fåt tilbake strømmen, sier overordnet vakt Alf Inge Remen i 16.45-tida.

Like før klokka 18 kunne Rauma Energi melde at de har funnet et trefall på linja, og i 18.30-tida hadde alle kundene fått strømmen tilbake.

- Det har vært flere problemer i dag. Er det snøen som gjør det?

- Ja, det er nok det. Tung snø fører til trefall, og det har vi sett flere eksempler på i dag, sier han.