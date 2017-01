Fikk storkontrakten

Fredag kunne Arvid Gjerde AS kunngjøre at de har blitt tildelt rekkverkskontrakten i Nord-Trøndelag for 2017-2018, med opsjon på ytterligere to år.

- Dette er en viktig kontrakt for oss som ligger innenfor det vi regner som vårt kjerneområde. Ved å vinne denne kontrakten vil vi ha kontinuerlig tilstedeværelse og ha mulighet til å konkurrere om andre jobber i området, skriver Arvid Gjerde AS på sin hjemmeside

Som Åndalsnes Avis skrev i forrige uke var det Innfjorden-selskapet som leverte det laveste anbudet - to millioner kroner rimeligere enn den neste på lista. Arvid Gjerde AS har hatt kontrakten også 2015 og 2016, og kan nå altså fortsette arbeidet.

- Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Kontrakten har en verdi på 23,7 millioner kroner.