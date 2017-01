Uvanlig høy vannstand

Springfloden oppsto som et resultat av ekstremværet "Vidar", noe som var varslet i et OBS-varsel fra Meteorologisk institutt. Torsdag formiddag var vannstand på 60-75 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellene.

En så høy vannstand opptrer statistisk bare hvert 20 år.

Ved Åndalsnes nådde springfloen sitt høyeste nivå klokken 10.42 torsdag. Da sto vannet et par meter innover kaikanten ved Vøra i sentrum av Åndalsnes, omtrent på samme nivå som under en tilsvarende springflo i november 2016.

Ute på kysten ble situasjonen ytterligere forsterket av høye bølger på mellom 6 og 8 meter.

Neste flo torsdag kveld ventes å bli vesentlig lavere enn springfloden på formiddagen.

Forklaringen på ekstremværet "Vidar" er et dypt lavtrykk på 965 hPa, som ligger like nordvest av Stad. Et sekundærlavtrykk litt vest for dette beveger seg sørøstover inn i nordlige Nordsjøen. Lavtrykkene setter opp en kraftig vestlig luftstrøm inn mot Vestlandet. Det er kyststrekningen sør for Stad som rammes hardest av vinden.

Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavnivå.no