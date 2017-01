SalMar forlater Romsdalsfjorden

Etter det Åndalsnes Avis kjenner til ble de ansatte varslet under et hasteinnkalt informasjonsmøte i Molde onsdag kveld. Det er oppdrettsanleggene i Skarbukta i Romsdalsfjorden øst for Vågstranda, Lybergsvika ved Rødven og Sætersvika ved Sekken som blir nedlagt.

Under onsdagens informasjonsmøte skal de ansatte ha fått beskjed om konsernet planlegger å tilby nye jobber til noen av de ansatte ved de tre anleggene.

Etter vi forstår var det få eller ingen ansatte som kjente til planene om å legge ned produksjonen i Romsdalsfjorden før de ble innkalt til møtet i Molde. Åndalsnes Avis får opplyst at nedleggelsen vil berøre omlag 15 ansatte, de fleste av dem bosatt i Rauma kommune.

Blant de største

Åndalsnes Avis har gjort flere forsøk på å innhente informasjon fra ledelsen i SalMar, men uten å lykkes. Konsernet er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks og eier 100 lisenser for marin produksjon av atlantisk laks i Norge. Selskapet har 68 lisenser i Midt-Norge og 32 lisenser i Nord-Norge gjennom SalMars heleide datterselskap SalMar Nord AS.

Raymond Talberg er ansatt som driftstekniker ved produksjonsanleggene til SalMar i indre Romsdal. Han var ikke tilstede under informasjonsmøtet i Molde, men har fått referat fra kollegaene som var der.

- Sjokk

- Beskjeden om at SalMar skal flytte produksjonen til Hitra kom som et sjokk. Vi hadde ikke fått noe forhåndsvarsel om at det var endringer på gang, forteller Talberg.

- På møtet ble det visstnok sagt at vi får tilbud om å flytte og begynne i nye jobber på Hitra, men for min del er det lite aktuelt. Jeg vet ikke hvordan alle andre tenker, men for min egen del så har jeg allerede begynt å tenke på muligheten å skaffe meg ny jobb i nærområdet mitt her i Rauma, sier Raymond Talberg.

Han forteller at laksen som står i mærene ved de tre anleggeene til SalMar i indre Romsdalsfjorden etter planen skal slaktes i løpet av mars og april. Han antar at mærene ikke vil bli fyllt opp av ny laks etter at mærene har blitt tømt.

Saken oppdateres.