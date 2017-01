- Må til nabokommune for å ha nok arbeid

Ifølge vigga.no er det Nordveggen AS som ligger an til å få oppdraget med næringsutviklingsarbeid i Lesja. Rådmann i Lesja kommune, Willy Sægrov, sier til avisa Vigga at det er Nordveggen AS som er innstilt, men at de mangler å få på plass de siste detaljene før kontrakten kan underskrives.

Konstituert daglig leder i Nordveggen AS, Solveig Brøste Sletta, bekrefter til avisa at de er interessert i dette.

- Vi ser at dette kan være positivt for begge kommuner. Vi er veldig interessert i denne jobben, og vi håper å få til ting, sier hun.

Styreleder i Nordveggen AS, Lars Stenerud, sier til Åndalsnes Avis at han synes det er flott at Lesja kommune ønsker å bruke dem.

- Det tar vi som et tegn på at kvalitet og innhold, er av en sånn kvalitet at vi er attraktiv.

Stenerud sier han forventer at det formelle er i orden ved månedsskiftet, og at de kan komme tilbake med mer fyldig informasjon da.

For å ha nok arbeid

- Hva betyr dette for driften av selskapet? Må det flere ansatte til, eller er det for å fylle opp til de dere har?

- I første omgang er det for å fylle opp til de to som er ansatt, for Rauma kommune vil legge opp til mindre arbeid til oss framover. Målet, på sikt er at vi skal ha nok arbeid til tre ansatte, som før.

- Så ansettelse av ny daglig leder ligger på is?

- Vi må ha nok ressursgrunnlag for tre ansatte, men dette er et skritt på vegen for å få til det, svarer Lars Stenerud, som i forbindelse med denne saka ikke ønsker å kommentere hvordan dialogen med kommunen går.

- Jeg ønsker ikke å si annet enn at vi er midt i en dialog med kommunen om framtidig arbeidsvolum.

- Når forventer du at dere lander noe i denne dialogen?

- I løpet av første kvartal.

Endring i samarbeidsavtalen med Rauma kommune

Nordveggen AS er et utviklingsselskap eid av Rauma kommune, Rauma Næringslag og Romsdal Reiseliv og Handel. I november i fjor vedtok kommunestyret i Rauma kommune, at kommunens direkte overføringer til selskapet skal reduseres. Tidligere fikk Nordveggen overført 3,5 millioner kroner fra kommunen, finansiert over budsjettet og kraftfondet. I 2017 får Nordveggen overført 1 million fra kommunen. I tillegg skal 1 million gå til prosjekt knyttet til Innovasjonssenteret. Ytterligere 1 million fra kraftfondet blir midler næringslivet kan søke på til utviklingstiltak. Stenerud si

Diskuteres i formannskapet

Tirsdag 17. januar skal formannskapet i Rauma behandle ei sak om videre strategi for arbeidet med samfunns-, nærings- og reiselivsutvikling samt kommunens engasjement i Nordveggen AS. Rådmann, Oddbjørn Vassli har laget et notat som grunnlag for drøftingene. Notatet og behandlinga av saka er av hensyn til blant annet forhandlingsstrategier, unntatt offentlighet.