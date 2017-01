Arbeidsulykke på Kammen

Ulykke skjedde på Kammen under trekking av en høyspentkabel inn i et rør.

– Montøren fikk en klemskade under jobben. De skulle trekke høyspentkabelen inn i et rør med vinsj. Hånden til montøren ble hengende fast og ble med et stykke inn i røret, slik at han fikk en klemskade, bekrefter Alf Vee Midtun, administrerende direktør i Rauma Energi.

– Hvor alvorlig er skaden?

– Det var såpass alvorlig at han ble sendt med legehelikopter til Ålesund sykehus og måtte gjennom en operasjon der. Men vi har fått opplyst at han har følelse i alle fingrene og at han antakeligvis vil bli utskrevet fra sykehuset i dag – hvis det ikke går infeksjon i såret, forklarer Midtun.

Han forteller at når det skjer slike arbeidsulykker, er det faste rutiner å forholde seg til.

– Vi har kontaktet både politi og arbeidstilsynet og vil også behandle saken internt, sier Midtun.

– Kan det være noe i arbeidsrutinene som kan ha gått galt her?

– Det er noe vi sjekker hele tiden. Når det skjer ulykker ser vi selvsagt ekstra på det. Men det var i utgangspunktet en rutinejobb som pågikk på dagtid og med en spenningsløs kabel, sier Midtun.

Lensmann Andreas Hustad, kan bekrefte at de er blitt kontaktet og at de etterforsker hendelsen på vanlig måte.

– Det er vår jobb når slik skjer; i samarbeid med arbeidstilsynet. Vi har vært å kikket på åstedet og laget en innledende rapport. Det er opprettet en sak på ulykken, men vi har ikke konkludert med noe enda, sier Hustad.