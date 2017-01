Politiet målte farten

Det bekrefter politibetjent Børge Bjerkeli på Rauma lensmannskontor. Det var natt til søndag at politiet beslagla førerkortet til en mann i 20-årene etter det politiet beskrev som mistanke om at han hadde kjørt for fort.

- Hvor raskt kjørte han?

- Det kan jeg ikke si noe om på det nåværende tidspunkt, sier Bjerkeli.

- Fikk dere inn tips om kjøringen?

- Nei, dette var noe patruljen kom over.

- Var det noe annet ved kjøringen enn farten dere reagerte på?

- Nei, det er ikke mistanke om noe annet, det var kun snakk om høy fart, sier han, og legger til at mannen samtykket til førerkortbeslaget.

Politiet har opprettet en anmeldelse på forholdet.