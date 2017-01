Først ristet han mannen, så helte han kefir på ham

Det var i oktober i fjor at den noe uvanlige hendelsen skjedde.

Det som for oss synes å være en krangel mellom to menn, endte med at en mann i 50-åra tok tak i kragen til en annen mann og ristet ham. Deretter helte han et glass kefir i hodet på ham, slik at både mannen og klærne hans ble tilgriset.

Saken ble anmeldt til politiet, og mannen fra Rauma som helte kefir må nå betale 3.000 kroner i bot.