Begynner i mars

Fredag ettermiddag ble det klart hvem som får jobben som nasjonalparkforvalter i Reinheimen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal bekrefter at det er Ingvild Øyjordet (26) fra Vågå som blir den nye nasjonalparkforvalteren.

Kontor på Tindesenteret

Den nye nasjonalparkforvalteren vil ha Tindesenteret på Åndalsnes som kontoradresse. Vedkommende vil dermed ha et interessant fagfellesskap rundt seg, blant annet med oppsynsmann for SNO, Thomas Rødstøl, som nærmeste nabo.

Det var en ettertraktet stilling, og Fylkesmannen fikk inn hele 28 søknader.

- Vi er glade for at vi nå kan styrke kapasiteten vår i Reinheimen, for det har vært noe vi har ønsket lenge. Ingvild Øyjordet er godt kvalifisert til jobben, og vi gleder oss til å få henne med på laget, sier Ulf Lucasen, assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen.

I følge Lucasen vil Øyjordet starte i jobben i mars.

Det har mandag ikke lykkes Åndalsnes Avis å komme i kontakt med Ingvild Øyjordet.