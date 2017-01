Kjørte for fort i Innfjorden

Det var 01.42 politiet la ut på Twitter en melding om at de har stoppet en fører av en bil – mann i 20 årene – fordi det var mistanke om at han hadde kjørt for fort.

– Han er mistenkt å ha kjørt i en hastighet over beslagsgrense i 80 kilometersonene, skriver de på Twitter, og beslagla derfor førerkortet til 20- åringen på stedet.

Operasjonssentralen for politiet i Kristiansund har ikke noe å tilføye til hendelsen utover det som står i twittermeldingen.