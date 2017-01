Ny spørrerunde om Romsdalsaksen

Den viser at 84 prosent av 2.589 som har besvart Tidens Kravs uhøytidelige spørreundersøkelse, foretrekker Romsdalsaksen foran Møreaksen.

– Vi visste at denne saken engasjerer folk også på Nordmøre, men at undersøkelsen skulle få så stor oppslutning på under ett døgn, hadde vi ikke drømt om på forhånd, sier sjefredaktør Ole Knut Alnæs i Tidens Krav på deres nettside.

«I undersøkelsen, som ble lagt ut på tk.no torsdag ettermiddag, blir folk også bedt om å oppgi hjemkommune. Underlagstallene viser at det er flertall for Romsdalsaksen i samtlige 11 nordmørskommuner. Også blant dem som har svart at de bor utenfor Nordmøre, er det klart flertall for denne løsningen – 79 prosent. Trekker man ut disse fra tallgrunnlaget, er oppslutningen blant folk bosatt på Nordmøre 85 prosent»- skriver avisen.

Oppslutningen om Romsdalsaksen var ved 13-tiden fredag slik (rangert):

Rindal 100,00 prosent

Aure 95,24 prosent

Tingvoll 93,88 prosent

Surnadal 92,45 prosent

Halsa 92,31 prosent

Smøla 90,99 prosent

Kr.sund 85,30 prosent

Averøy 83,71 prosent

Sunndal 82,46 prosent

Utenfra 79,07 prosent

Eide 73,42 prosent

Gjemnes 58,96 prosent

Av de 2.589 som har svart, har 359 oppgitt at de er bosatt utenfor Nordmøre. Totalt har bare 21 svart «vet ikke».

Da Terje Tovan fra Borgerlisten i Molde får publisert tallene blir han gledelig overrasket.

- For meg tyder dette på at folket på Nordmøre ser hva de to forskjellige alternativene kan ha for virkning. Det er ikke veldig krevende å se at traseen langs Romsdalsaksen er kortere, grønnere og triveligere. Det er heller ikke vanskelig å se at det vil bli lengre, noe dyrere og noe mindre trivelig hvis vi skal ende opp med Møreaksen med alle tunnelene, sier Tovan til TK.

