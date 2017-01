Kan vi stole på svaret fra undersøkelsen?

Tilhengerne av Romsdalsaksen forsøker på ulikt vis å framheve hvor mye bedre løsning det er å krysse Romsdalsfjorden fra Hjelvika via Sekken, Veøya og Sølsnes til Hjelset, enn ved den planlagte Møreaksen. Det som trolig er det eneste de kan oppnå, er å utsette Møreaksen. Og det er alvorlig nok i seg sjøl.

Sist mandag ble en meningsmåling, som ble gjennomført i romjula, presentert. Målingen var bestilt av blant andre Terje Tovan, kommunepolitiker i Molde, som har en åpen og ærlig agenda: Å stanse Møreaksen. Men han og Norstat har vært uryddige i spørsmålsstillingen til de 1.000 respondentene i sju romsdalskommuner. Der blir den ferdig planlagte Møreaksen sidestilt med ideen om å krysse Romsdalsfjorden lenger nord. Og svarene brukes for alt det er verdt: Når 43 prosent sier ja til Romsdalsaksen mot 36 prosent ja til Møreaksen, tolkes det som at folket vil ha Romsdalsaksen. I Rauma var det enda klarere: 67 prosent for Romsdalsaksen, 13 prosent for Møreaksen.

Men er det slik? Ikke nødvendigvis. Vi tror at det er flere moment i saka som Tovan og Norstat i spørsmålsstillingen ikke tar hensyn til, og som kunne gitt et noe annet utfall av undersøkelsen:

n Møreaksen er et prosjekt, Romsdalsaksen er en ikke-planlagt idé - det er ikke opplyst i spørsmålet

n Risikoen ved å ta en omkamp i 12. time er betydelig; det er fare for at det aldri blir en fjordkryssing med annet enn ferje

n Et interessant spørsmål: Er man villig til å skrinlegge Møreaksen for en ikke-planlagt idé, som det trolig aldri blir noe av?

Det er riktignok flere sider ved Møreaksen som absolutt burde kommet tydeligere fram på et tidligere tidspunkt. Det ene er at det skal bli fem mil tunnel mellom Molde og Ålesund. Det andre er at «samlet netto nytte (nytte fratrukket investeringskostnad) av fjordkrysningen over prosjektets levetid» ikke synes å være høg nok. Forsker Eivind Tveter og professor Svein Bråthen, begge ved Høgskolen i Molde, mener at kostnadene har løpt fra Møreaksen-prosjektet og at samlet netto nytte er for liten til at det er forsvarlig å bygge Møreaksen.

Vi frykter at Møreaksen kan bli forsinket, eller i verste fall skrinlagt. Det vil i tilfelle være svært uheldig for Romsdalsregionen.